Путин хотел показать авторам антироссийских санкций неприличный жест, но воздержался

Президент указал, что у них так и не получилось развалить российскую экономику

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин хотел ответить авторам антироссийских санкций неприличным жестом, но не стал этого делать. Президент добавил, что у них так и не получилось развалить российскую экономику.

"Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться", - сказал Путин, выступая на форуме "Все для победы!".

Он напомнил, что России предрекали "спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся". "Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек", - шутливо заметил с трибуны президент. "Ничего у них не получится. Наша экономика растет, в отличие от их экономик", - подытожил он.