В Таджикистане женщинам разрешили работать водолазами и трактористами

Также сняты ограничения на работу женщин в качестве водителей автобусов и грузовиков

ДУШАНБЕ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Таджикистана утвердило новый перечень работ, на которых запрещено применять труд женщин, убрав из числа запрещенных для них профессий должности водолазов, трактористов-машинистов на сельхозпроизводствах. Также сняты ограничения на работу женщин в качестве водителей автобусов и грузовиков, следует из постановления правительства, опубликованного в банке правовой информации страны.

В постановлении отмечается, что профильным ведомствам поставлена задача продолжить сокращение числа запрещенных для женщин профессий "с учетом автоматизации производственных процессов и улучшения условий труда, с целью широкого доступа женщин к соответствующим профессиям и увеличения доходности".

Предыдущий список запрещенных для женщин работ был утвержден в Таджикистане в 2017 году. В нем указывалось, что женщинам, например, нельзя было работать трактористами-машинистами или водителями грузовиков на сельскохозяйственных производствах, водолазами, операторами заправочных станций в аэропортах. Водителями автобусов и грузовиков женщины ранее могли быть при условии, что они будут работать только в дневную смену и не привлекаться к техобслуживанию транспорта.

Согласно постановлению, перечень от 2017 года утратил силу, а в новом указанных профессий нет в списке запрещенных. Кроме того, в новом перечне теперь нет ограничений на работу женщин в сфере обеспечения связи и обслуживания вышек, производстве музыкальных инструментов. При этом сохранились ограничения в отраслях, связанных с проведением опасных и тяжелых работ: например, женщин по-прежнему запрещено привлекать к непосредственному тушению пожаров и разгрузке ядохимикатов, они не могут быть наняты в качестве машиниста тепловоза или его помощника, плавильщика или заливщика металла. Остался запрет на привлечение женщин к любым видам горнодобывающих работ и на строительство подземных сооружений. Также запрещен труд женщин в случае, если им нужно переносить тяжелые грузы вручную.