Более 4,5 тыс. жителей Херсонщины станцевали вальс в память о Сталинградской битве

В регионе организовали 102 площадки для проведения мероприятия на базе образовательных учреждений

ГЕНИЧЕСК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. человек в Херсонской области приняли участие в патриотической акции "Случайный вальс" в память об окончании Сталинградской битвы.

Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"2 февраля, в памятный день разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, более 4,5 тыс. жителей Херсонской области присоединились ко всероссийской акции "Случайный вальс". В целях безопасности Минкультуры и Минобразования Херсонской области при поддержке местного отделения "Единой России" организовали в регионе 102 площадки для проведения мероприятия на базе образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

В Геническе памятный вальс станцевали профессиональные хореографы Дома культуры, к ним присоединились волонтеры из молодежных организаций и все желающие. Как уточнил секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич, участники акции также почтили память погибших в Сталинградской битве бойцов и мирных жителей минутой молчания, а затем возложили цветы к памятнику "Скорбящая мать".