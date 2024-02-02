В Ленобласти у многодетной матери нашли останки умершего четыре года назад мужа

Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины судмедэксперт не обнаружил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи в Гатчинском районе Ленинградской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в мумифицированном состоянии дома у его вдовы, воспитывающей четырех детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старосиверской мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

Видимых признаков насильственной смерти на теле судмедэксперт не обнаружил. По предположению специалиста, мужчина умер около четырех лет назад.

По результатам судебно-медицинского исследования тела и необходимых проверочных мероприятий по делу примут процессуальное решение.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что также организовали проверку по факту обнаружения трупа. В надзорном ведомстве обещают дать оценку всем обстоятельствам произошедшего, а также действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики. Особое внимание в прокуратуре обратят на соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.