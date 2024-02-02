В Запорожской области в Год семьи проведут более 100 акций и мероприятий

Как сообщила заместитель министра труда и социальной политики региона Светлана Узунова, мероприятия будут разнообразными

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Год семьи официально открыли в Запорожской области, состоялся праздничный концерт, мастер-классы и конкурсы для детей. Всего за год в регионе проведут больше 100 подобных мероприятий, сообщила ТАСС заместитель министра труда и социальной политики региона Светлана Узунова.

"В области есть оргкомитет, утвержден план по проведению Года семьи. Мероприятий масса, их больше 100. Мероприятия будут проходить и в учреждениях образования, в учреждениях культуры, в медицинских учреждениях, социальной защиты, в спорте. Они разнообразные, начиная от концертов, массовых мероприятий и заканчивая мастер-классами", - сказала Узунова.

На официальном открытии огонь "Семейного очага", зажженный на форуме "Родные - любимые" в Москве, передали священникам мелитопольского Храма Георгия Победоносца. "Это главный венчальный храм города. На протяжении всего года пары, которые будут создавать семьи и венчаться там, смогут увезти частичку огня в свой семейный очаг", - рассказала Юлия Сажаева, чья семья представляла Запорожскую область на форуме "Родные - любимые".

"Мы трудовая династия в металлургии в трех поколениях. У нас дед получил орден Красного знамени и орден Ленина, посвятил свою жизнь металлургии, мы с супругом по первому образованию тоже металлурги. Второй дед у нас участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза. Мы гордимся историей нашей семьи и очень рады, что нам выпала честь доставить огонь в Мелитополь", - поделилась Сажаева.

На открытии Года семьи в зале присутствовали многодетные семьи. "Всего в Запорожской области в многодетных семьях воспитываются 10 тыс. детей. Им оказывается вся поддержка, предусмотренная российским законодательством", - добавила Узунова.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественная церемония старта Года семьи состоялась на всероссийском форуме "Родные - любимые".