Работодатели Заполярья интегрируют свои запросы в учебные программы арктического вуза

В состав единого Мурманского арктического университета вошли Мурманский государственный технический университет и Мурманский арктический государственный университет

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Интеграция в образовательный процесс крупных предприятий Мурманской области и составление программ обучения с учетом запросов работодателей позволит выпускникам Мурманского арктического университета сразу после выпуска решать задачи, которые стоят перед регионом, а не искать работу, заявила журналистам замминистра образования и науки РФ Ольга Петрова.

"В [Мурманском арктическом] университете идет плотная коммуникация с ключевыми работодателями Мурманской области. Это подготовка кадров, на которые есть запрос. Чем больше будет интеграции предприятий в образовательные программы, тем быстрее выпускники сразу будут решать те задачи, которые стоят перед промышленностью региона", - сказала Петрова во время командировки в Мурманск.

Она отметила, что объединение в 2023 году двух крупнейших вузов Заполярья в новый Мурманский арктический университет (МАУ) позволит сконцентрировать внимание и ресурсы двух вузов для участия в федеральных конкурсах и программах, повышая качество образования.

В состав единого Мурманского арктического университета вошли Мурманский государственный технический университет (МГТУ) и Мурманский арктический государственный университет (МАГУ), при этом сохранив все программы учебной подготовки и преподавательский состав. Новый вуз объединил 13 институтов и факультетов, 419 профессоров и преподавателей. Все направления и специальности востребованы в регионе и соответствуют стратегии развития Арктической зоны РФ.

"Самое главное - это те изменения, которые происходят в университете, слияние двух вузов и создание вуза, который однозначно будет градообразующим большим университетом. Готовность Мурманского арктического университета участвовать в значимых федеральных проектах, например в программе перезагрузки всей системы высшего образования "Приоритет-2030", кампусная история - это тоже очень значимое участие арктического вуза. Все это, безусловно, будет новым толчком, и Мурманская область однозначно должна развиваться в плане образования и науки", - подчеркнула Петрова.

Глава области Андрей Чибис добавил , что сейчас одна из основных задач, которые стоят перед МАУ, - развитие университетского кампуса. "Эту задачу мы ставим перед собой, которую обсуждали с президентом РФ Владимиром Путиным, - кампус, мы уверены, что все получится. Помимо ремонтов, новых мастерских и лабораторий, которых сейчас много стало в университете, еще будет серьезная модернизация самого кампуса, чтобы это был один из самых классных университетов арктической зоны, который бы готовил тех специалистов, которые сегодня нужны в нашей российской Арктике", - сказал губернатор.