Путин из Тулы по ВКС открывает новые онкоцентры в разных регионах

Президент ранее побывал в новом онкологическом центре в Туле, который начал работу в конце 2023 года

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Туле, по видео-конференц-связи (ВКС) участвует в церемонии открытия новых онкоцентров в разных регионах страны.

На связь с главой государства вышли Томская область, где начинает работу Томский областной онкологический диспансер, Республика Башкортостан и ее Республиканский центр детской онкологии и гематологии, а также Республика Саха (Якутия), где открывается новое здание Якутского республиканского онкологического диспансера.

Ранее в пятницу президент побывал в новом онкологическом центре в Туле, который начал работу в конце 2023 года.