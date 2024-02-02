В Новгородской области год семьи открылся концертом семейных династий

Для гостей мероприятия были организованы различные мастер-классы, фотозоны и другие развлечения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Год семьи стартовал в Новгородской области с масштабного концерта семейных династий региона, который прошел в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, передает корреспондент ТАСС.

В зале собрались семьи из всех муниципальных районов и округов Новгородской области - многодетные и молодые семьи, супруги, прожившие в браке уже несколько десятилетий. Для гостей мероприятия были организованы различные мастер-классы, фотозоны и другие развлечения.

Со сцены прозвучало видеообращение заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, которая отметила, что поддержка семьи, материнства, детства охватывает без исключения все сферы. "Соблюдение социальных гарантий семей с детьми, обеспечение их благополучия, помощь беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - наши с вами приоритеты. Многопоколенная, многодетная семья всегда была ключевой ценностью нашей страны", - сказала Татьяна Голикова. По ее словам, за последние 20 лет число многодетных семей в России увеличилось более чем в два раза. Сегодня в них растут 7,4 млн детей. В Новгородской области проживают более восьми тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 26,6 тыс. детей, за последние десять лет число третьих и последующих детей, родившихся в новгородских семьях, выросло более чем в два раза.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем видеообращении отметила, что в каждом субъекте страны уполномоченные по правам ребенка продолжат работать над развитием региональных мер поддержки многодетных семей. "Новгородская область - один из первых пяти регионов, где в 1998 году были утверждены пилотные посты уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации. Сегодня мы продолжаем совместную работу по защите детства", - сказала Львова-Белова.

Губернатор Андрей Никитин, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул, что в Год семьи регион продолжит реализацию пилотных проектов, инициированных президентом, которые направлены на улучшение демографической ситуации. "Этот год - Год семьи - очень важен, потому что мы все должны подумать о том, что мы можем сделать для наших семей, наших близких, как мы можем поддержать тех, кто воспитывает детей. В этом году мы будем принимать важные решения. Наш регион традиционно будет участвовать в пилотных проектах, которые инициирует наш президент, чтобы те решения, которые у нас появляются, в дальнейшем распространялись на всю страну", - отметил глава региона.

В рамках Года семьи во всех муниципалитетах Новгородской области будут проходить различные культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия. Особое внимание будет уделено мероприятиям по улучшению положения семей с детьми и направленным на поддержку репродуктивного здоровья жителей региона, формирование ответственного родительства и укрепление у детей и молодежи семейных ценностей.