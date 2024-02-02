В Нижегородской области участников СВО будут обучать литературным навыкам

Этот проект региональные власти предполагают реализовать с участием подразделения культурно-патриотического центра "Пешков"

ТАСС, 2 февраля. Участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, будут обучать литературным навыкам в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин на международной выставке-форуме "Россия".

Этот проект региональные власти предполагают реализовать с участием открывшегося в 2023 году в Нижнем Новгороде подразделения культурно-патриотического центра "Пешков". Там преподаются бесплатные обучающие программы для творческих личностей, работающих в сферах литературы и журналистики. Проводятся лекции, мастер-классы и творческие семинары.

"Мы решили с центром "Пешков" и всей инициативной группой принять участие в пилотном проекте <…> - по работе творческих мастерских по обучению участников СВО литературным навыкам, навыкам художественным", - сказал губернатор. "Мы хотим, чтобы из-под пера людей, которые могут искренне передать свои эмоции оттуда [из зоны проведения специальной военной операции], выходили с большей гарантией, скажем так, уже законченные произведения".

Никитин добавил, что в 2023 году в центре "Пешков" было проведено 90 мероприятий, в этом году планируется провести 120.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.