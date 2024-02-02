Путин считает святой обязанностью властей заботу о здоровье детей

Президент России пообещал, что они будут делать для этого все возможное

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью властей развитие медицинской помощи для детей и пообещал, что они будут делать для этого все возможное.

"Развитие здравоохранения в целом - это наша обязанность, а что касается здоровья детей - это святая обязанность", - сказал глава государства на церемонии открытия онкологических центров в нескольких регионах РФ. "Будем работать в этом направлении и дальше, безусловно", - заверил Путин.

Общаясь по видеосвязи с Башкирией, где открывается Республиканский центр детской онкологии и гематологии, президент обратил внимание на снижение смертности в регионе. "То, что у вас смертность стала ниже среднероссийской, - это хороший показатель, поздравляю", - обратился глава государства к руководству и медикам Республики Башкортостан.