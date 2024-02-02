В Мосгортрансе провели почти 6 млн медосмотров с помощью аппаратов телемедицины

Процедура проходит под присмотром медицинских работников

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Водители столичных автобусов прошли почти 6 млн осмотров с помощью аппаратов телемедицины в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Более 280 аппаратов телемедицины работают в парках и на конечных станциях Мосгортранса. Они нужны для предрейсовых осмотров водителей автобусов и электробусов. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что за 2023 год с помощью современного оборудования проведено 5,5 млн медосмотров. Это позволяет быстро и точно оценить состояние здоровья водителя перед выходом на маршрут, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными и безопасными", - значится в сообщении.

Отмечается, что программа фиксирует все измерения показателей здоровья. Процедура проходит под присмотром медицинских работников.

"С осени 2022 года Мосгортранс начал тестировать современное оборудование телемедицины. Новые комплексы с российским программным обеспечением ускоряют и повышают качество предрейсовых осмотров. Если система фиксирует отклонения от нормы, водителя не пускают за руль. Поездки пассажиров становятся еще безопаснее", - пояснил Ликсутов, слова которого приводит ведомство.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего в ГУП "Мосгортранс" около 14 тыс. водителей. Они проходят медосмотры перед выходом на линию.