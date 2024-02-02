Путин отметил, что большая часть медоборудования против рака в РФ является отечественной

Президент России отметил, что одна из важнейших задач федерального проекта - повышение эффективности диагностики онкологии

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Значительная часть оборудования, которое используется для борьбы с онкологическими заболеваниями в России - отечественного производства. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии онкологических центров в регионах РФ по видео-конференц-связи.

"Что сразу обращает на себя внимание: значительная часть оборудования, - а онкологическое направление сегодня одно из самых сложных, самых высокотехнологичных в медицине, - значительная часть оборудования отечественного производства", - сказал президент.

Он сообщил, что ранее осматривал открывшийся онкологический центр в Калининграде, и главный врач учреждения отмечал высокое качество и удобство применения. По словам главы государства, это дает основания полагать, что здравоохранение в стране "двигается в правильном направлении".

Путин напомнил, что о запуске общенациональной программы по борьбе с онкозаболеваниями, как одной из главных задач в здравоохранении, говорили еще в 2018 году. "Задача усиленно работать в этом направлении была поставлена в послании [Федеральному собранию] 2018 года. Был сформирован тогда и соответствующий федеральный проект, на его реализацию суммарно направляются значительные ресурсы, почти 1 трлн рублей - свыше 960 млрд рублей по 2024 год включительно", - сказал он.

О федеральном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Глава государства подчеркнул, что одна из важнейших задач федерального проекта сейчас и на перспективу - повышение эффективности диагностики онкологии. "Все понимают, что раннее выявление, своевременное начало лечения позволяет победить многие виды этого заболевания, сохранить жизнь", - указал президент.

По его словам, в этом направлении уже многое сделано. Так, обследование на наиболее распространенные заболевания включено в программу диспансеризации, в регионах открыты более 500 центров амбулаторной онкологической помощи, созданы 18 референс-центров, которые помогают уточнить диагноз и найти оптимальные методы лечения.

Он поблагодарил Минздрав РФ и правительство за то, что создаются условия для постоянного обмена опыта с ведущими онкоцентрами, чтобы "коллеги на местах могли в оперативном режиме советоваться с коллегами в ведущих лечебных учреждениях".