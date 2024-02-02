Канадские сурки-метеорологи предсказали ранний приход весны

Согласно народной примете, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца, а если он не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Два самых известных канадских сурка-метеоролога - Шубенакади Сэм из провинции Новая Шотландия и Виартон Вилли из провинции Онтарио - предсказали ранний приход весны. Об этом сообщается на их страницах в Х (ранее Twitter).

Согласно многолетней традиции, первым своим предсказанием с жителями Канады поделился сурок Шубенакади Сэм, проживающий в заповеднике "Уайлдлайф парк" в 60 км к северу от Галифакса. Когда зверь вышел из норы на свет, то не увидел своей тени. Такое поведение сурка означает, что весна уже не за горами. Чуть позже "прогноз" коллеги поддержал и сурок Вилли из небольшого города Виартон.

Американский сурок Фил из городка Панксатони в штате Пенсильвания также предсказал раннее наступление весны в этом году. Согласно народной примете, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же зверь не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

Традицию определять приход весны с помощью грызуна принесли в Северную Америку германские иммигранты. Правда, роль "предсказателя" в Германии XIX века, согласно народной примете, выполнял барсук. Поскольку барсуки на американском континенте не водятся, эту задачу возложили на сурков.