Замглавы Минобрнауки РФ заявила, что вузы должны обучать студентов критическому мышлению

Ольга Петрова отметила, что базовые знания, постановку целей, активную позицию и другие качества, которые раньше прививали в вузах, студенты стали получать еще до зачисления в высшие учебные заведения благодаря молодежным организация и образовательным конкурсам

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Современные вузы должны учить студентов критическому мышлению и работе с большими объемами информации, а не только базовым и профильным знаниям, которые абитуриенты могут получить еще до зачисления в вуз, участвуя в молодежных движениях и образовательных конкурсах. Об этом заявила заместитель министра образования и науки РФ Ольга Петрова в ходе общения со студентами в рамках проекта "Арктический диалог".

"Если раньше мы [в вузах] учили каким-то технологиям и другим моментам, то сейчас мы должны уже больше учить информационному критическому мышлению, чтобы вы [студенты] могли правильно отслеживать информацию и понимать, где правда, а где ложь, как противостоять фальсификации, как не подвергаться информационной атаке, - это все мы уже должны делать, обучая вас умению мыслить, осмыслять, работать с огромным потоком информации", - сказала Петрова.

Она пояснила, что базовые знания, постановку целей, активную позицию и другие качества, которые раньше прививали в вузах, студенты стали получать еще до зачисления в высшие учебные заведения благодаря молодежным организация и образовательным конкурсам.

"Сейчас система высшего образования получает вызов. К нам приходят активные ребята из Российского движения детей и молодежи "Движение первых", участники конкурса "Большая перемена", то есть за последние несколько лет это огромное количество ребят, которые уже прошли через многое. Если раньше студентов, которые только пришли в университет, мы учили, как делать проекты, то сейчас к нам в вузы приходят те, кто уже умеет делать проекты, причем так умеют, что по некоторым моментам и преподавателей могут просветить", - подчеркнула Петрова.

Ольга Петрова совершила рабочую поездку в Мурманск, где приняла участие в мероприятии по случаю закрытия Года педагога и наставника, осмотрела Мурманский арктический университет, объединивший в 2023 году два крупнейших вуза Заполярья, и ответила на вопросы студентов в рамках проекта "Арктический диалог".