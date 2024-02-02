Мурашко сообщил о росте числа онкологов в России на 25%

Министр здравоохранения РФ также отметил, что практически в 1,5 раза возросло число радиологов

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Число онкологов в России, в том числе в детских медучреждениях, увеличилось на 25%, радиологов - в 1,5 раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии онкологических центров в регионах страны с участием президента Владимира Путина.

"Новые условия и работа на новом оборудовании привлекают и врачей. Количество онкологов, в том числе в детских организациях, увеличилось на 25%, и возросло практически в 1,5 раза количество радиологов, [число] приходящих гематологов увеличилось на 8%. И врачи-морфологи, которые занимаются диагностикой, также приходят сегодня <...> в эту отрасль", - сказал он.

По словам министра, Минздрав совместно с регионами развивает терапию рака в новом ключе. Речь в том числе идет о цифровых технологиях, используемых в анализе.

"Хочу отметить очень позитивный опыт Москвы, которая вместе с нами сегодня анализирует и схему лечения, которую мы применяем, и эффективность лечения. В том числе разрабатываются и новые методы цифрового распознавания изображений, в том числе микроскопических, которые улучшают качество диагностики", - добавил Мурашко.