Путин заявил, что здравоохранение должно реагировать на результаты диспансеризации людей

Президент России указал на важность развития первичного звена здравоохранения

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Система здравоохранения РФ должна быть готова реагировать на результаты диспансеризации людей. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на открытии онкологических центров в регионах РФ по ВКС.

Глава государства указал на важность развития первичного звена здравоохранения. "Ни в коем случае нельзя забывать про это направление, важнейшее направление, потому что здесь-то все и начинается, все здесь сконцентрировано: и первичная диагностика, и так далее", - сказал он. "Диспансеризация - это хорошо, и мы будем продолжать. Но нужно реагировать на результаты этой диспансеризации", - добавил Путин.

По его словам, нужно, чтобы были технические средства, чтобы медицинские кадры были готовы. "Надо работать по всем этим направлениям. Работа очень большая. В целом, она движется нужными темпами и в нужном нам направлении. Надеюсь, так и будет", - подытожил глава государства.

При этом Путин сделал акцент на том, что главной задачей является сбережение народа России, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни. Он отметил успехи Якутии, которая по этому показателю превзошла среднероссийские. "Это здорово. Я вас поздравляю. Это реальный результат", - сказал президент.

Говоря о борьбе с онкологией, Путин отметил, какой большой скачок сделала медицина в последнее время. "Еще совсем недавно считалось, что, как выявили злокачественное образование, - все: это приговор. Сегодня это уже не так", - сказал он, обратив внимание на успехи в детской гематологии, в онкогематологии. "Революция произошла просто! И это в значительной степени благодаря тем людям, которые самоотверженно работают на этом поприще, днем и ночью думают об этом, добиваются результатов", - заключил Путин, подчеркнув, что только совместная работа всех специалистов от строителей и чиновников до самих врачей и приносит осязаемый результат.