Действие плана мероприятий по внедрению в России МКБ-11 приостановили

В стране действует МКБ 10-го пересмотра

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приостановило действие плана мероприятий по внедрению в стране Международной статистической классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) на 2021-2024 годы. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021-2024 годы", - говорится в документе.

МКБ-11 - это последняя версия Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Она была принята 72-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 году и вступила в силу 1 января 2022 года. МКБ - это система рубрик, в которые конкретные болезни включены в соответствии с общепринятыми критериями, ее цель - создание условий для систематизированной регистрации, анализа, интерпретации и сравнения данных о смертности и заболеваемости, полученных в разных странах и в разное время. В России действует МКБ 10-го пересмотра.