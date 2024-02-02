Путин поручил Голиковой и Мурашко решить заданные ему в Туле вопросы и позвонить с отчетом

Президент также рассказал о предложении директора федерального центра реаниматологии и реабилитологии Андрея Гречко создать центр детской нейрохирургии

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко разрешить вопросы, с которыми к нему обратились участники форума "Все для победы!" в Туле. Глава государства попросил министра позвонить ему, чтобы тот отчитался о результате.

"Несколько вопросов по вашей "кафедре", - обратился Путин к членам правительства из социального блока, уже завершая церемонию открытия по видеосвязи онкоцентров в трех регионах. - Потом уже попрошу в Москве доложить отдельно".

Президент рассказал о предложении директора федерального центра реаниматологии и реабилитологии Андрея Гречко создать центр детской нейрохирургии.

"Я тогда попрошу, Михаил Альбертович [Мурашко], его найти, коллеги помогут, - обратился Путин. - Потом доложите и Татьяне Алексеевне [Голиковой], и мне тоже - позвоните, пожалуйста, и скажите ваши предложения". Мурашко пообещал вместе с экспертами все уточнить в течение двух дней.

Водители скорой помощи в зоне СВО

Президент отдельно обратил внимание на обращение врача из Донецка, которая рассказала об опасной работе на скорой помощи в городе из-за обстрелов Вооруженными силами Украины. Медик уточняла, что водители санитарных автомобилей не получают выплаты за опасный труд.

"Прошу вас доложить, какие есть предложения. Надо их поддержать. Люди работают в очень тяжелых условиях, связанных с опасностью для жизни, - обратился Путин к Голиковой. - Знаю, медперсонал - одно, технический персонал - другое. Тем не менее пообсуждать нужно. Татьяна Алексеевна, вы слышали меня?".

Голикова рассказала, что меры уже приняты: 18 января правительство приняло соответствующее постановление. "Доплаты будут", - сказала вице-премьер и пообещала отчитаться об их размерах по возвращении главы государства в Москву.