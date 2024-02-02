На Ставрополье начнут проводить спартакиаду для ветеранов СВО

При достаточном количестве участников соревнования будут проводить ежегодно

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2024 году впервые организуют спартакиаду для ветеранов СВО. При достаточном количестве участников соревнования будут проводить ежегодно, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

"Речь о вовлечении ветеранов в занятия спортом, в том числе профессиональным. Губернатор [Владимир Владимиров] отметил, что в этом году в крае пройдет спартакиада по нескольким видам спорта для ветеранов СВО. И если этот формат будет востребован и привлечет достаточное число участников, соревнования будут проводиться ежегодно", - говорится в сообщении по итогам встречи главы региона с семьями погибших участников специальной военной операции.

На встрече обсуждались вопросы увековечения памяти о подвигах жителей Ставрополья в зоне СВО, психологическая помощь для детей участников операции, прозвучала идея создать клубы для встреч ветеранов.

"И я, и моя команда постоянно ездим в зону СВО, встречаемся с ранеными в госпиталях. Какие-то новые задачи возникают ежедневно. Не все они решаются просто. Но все мы ориентированы на то, что проблемы любого характера решить необходимо. Будем работать и помогать всеми силами вам и каждой семье защитников", - цитирует управление Владимирова.

Глава Ставрополья предложил проводить регулярные встречи с семьями участников СВО на площадке краевого филиала фонда "Защитники Отечества".