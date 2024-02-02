Найденный в отходах на заводе в Петербурге йокширский терьер обрел новых хозяев

Животное ранее проходило лечение в стационаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Йокширский терьер Счастливчик, найденный в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге, отправился к новой хозяйке после лечения в стационаре.

Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба АО "Автопарк №1 "Спецтранс", на предприятии которого была найдена собака.

"Такого развития событий для Счастливчика мы и вообразить не могли. Почти две недели назад наши сердца разрывались от жалости и страха. Мы понимали, что пережил этот малыш, и были растеряны, как ему помочь. Но ему посчастливилось. Сначала пес попал к нашим внимательным и заботливым коллегам, потом - в опытные руки куратора приюта "Шпиц апероль" и на лечение к Дарье, главному врачу клиники "Вега", и вот, наконец, - в нежные объятия Наталии, новой хозяйки. Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома!" - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, хозяйка отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства. Кроме того, опыт в спасении животных у нее большой.