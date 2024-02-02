Новый онкоцентр в Уфе позволит начать операции по трансплантации костного мозга

Главный врач Республиканской детской клинической больницы Людмила Семавина отметила, что дети с онкологическими заболеваниями - одна из самых тяжелых категорий пациентов

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Оборудование нового центра детской онкологии и гематологии в Башкирии позволит впервые в регионе начать проведение операций по трансплантации костного мозга. Об этом сообщила на открытии центра в режиме видео-конференц-связи с участием президента Владимира Путина главный врач Республиканской детской клинической больницы, где расположен центр, Людмила Семавина.

"Поставленное оборудование, которое уже в настоящее время работает, позволяет нам развивать технологии диагностики и лечения. И самое главное - впервые в Республике Башкортостан мы начинаем работать с клеточными технологиями и начинаем трансплантацию костного мозга. Ранее это у нас не проводилось ни взрослым, ни детям", - сказала она. Семавина добавила, что дети с онкологическими заболеваниями - одна из самых тяжелых категорий пациентов. "У нас в настоящее время под наблюдением наших специалистов - онкологов и гематологов - находится около 1 тыс. детей. Если быть точнее, 966 детей. Все эти дети прошли референс-диагностику в федеральных центрах", - уточнила она.

Глава Башкирии Радий Хабиров на церемонии открытия отметил, что новый центр - один из самых долгожданных объектов здравоохранения в республике. "Это действительно объект один из самых высокотехнологичных. Здесь уникальная диагностическая лабораторная база", - сказал он.

Хабиров передал слова благодарности президенту России, правительству страны за помощь в открытии учреждения от родителей маленьких пациентов и детей из разных районов республики. "Нам действительно этот центр был очень нужен", - добавил он.

Центр детской онкологии и гематологии при Республиканской детской клинической больнице в Уфе строился два года, стоимость объекта превысила 4 млрд рублей. Площадь здания составляет 17,7 тыс. кв. метров. Центр включает отделения онкологии и гематологии, дневной стационар, отделения трансплантации костного мозга и интенсивной терапии, лабораторию иммунологического типирования доноров, молекулярно-генетическая лабораторию, отдел радиологических исследований, операционный блок. Общий коечный фонд учреждения - 92 койки.