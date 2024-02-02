В Поморье год семьи открыли представлениями, мастер-классами и концертом

На торжественный концерт в Архангельск привезли семейный очаг "Сердце России"

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. /ТАСС/. Год семьи торжественно открыли в Архангельской области, в Архангельске открытие прошло во Дворце детского и юношеского творчества, передает корреспондент ТАСС. В течение дня были организованы интерактивные площадки, представления и мастер-классы для детей разного возраста. Они могли попробовать себя в робототехнике и управлении квадрокоптерами, создать мезенскую лошадку.

На торжественный концерт в Архангельск привезли семейный очаг "Сердце России". Огонь для него доставили из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. После зажжения "Сердца России" на форуме "Родные-любимые", где был дан старт Году семьи, огонь из очага перенесли в 12 лампад, чтобы распространить по всей стране.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы дать этому году официальное начало. С какими мыслями каждый из нас начинает и завершает свой день? Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что с мыслями о самых родных людях. <...> Для абсолютного большинства из нас, я думаю, куда важнее всего знать, что у наших близких все в порядке, <...> - сказал на церемонии открытия глава региона Александр Цыбульский. - Знать, что у них все хорошо, это для нас самое важное. На мой взгляд, именно о таких простых, казалось бы, на первый взгляд, вещах и призван напомнить нам Год семьи".

В Архангельской области сейчас насчитывается свыше 12 тыс. многодетных семей, которые воспитывают 40 586 детей. Цыбульский добавил, что за 12 лет число многодетных семей в регионе возросло почти в два раза. В 2012 году их было около 6,7 тыс.

На торжественной церемонии губернатор также вручил Орден Мужества и медаль Министерства обороны "За воинскую доблесть" II степени участнику СВО Сергею Сивцеву. "4 мая прошлого года в одном из боев он был тяжело ранен, но, несмотря на это, выносил с поля боя своих раненых товарищей, - отметил Цыбульский. - Для меня большая честь вручить вам эти награды".