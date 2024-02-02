ВЭБ.РФ и фонд "Защитники Отечества" будут совместно поддерживать ветеранов СВО

Соответствующее соглашение направлено на создание условий, обеспечивающих высокое качество жизни и активную деятельность участников спецоперации и членов их семей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития ВЭБ.РФ и государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" заключили соглашение о сотрудничестве и будут совместно реализовывать программы по поддержке ветеранов спецоперации и их семей. Подписание состоялось на Международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и корпорация развития ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве при реализации программ поддержки и сопровождения ветеранов специальной военной операции и семей бойцов. Свои подписи под документом поставили председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что соглашение направлено на создание условий, обеспечивающих высокое качество жизни и активную деятельность участников СВО и членов их семей. "Наша общая задача - вовлечь ребят, вернувшихся из зоны СВО, в активную жизнь, создать условия для их профессионального обучения, переподготовки, для открытия собственного дела. Сотрудничество с ВЭБ.РФ позволит фонду значительно усилить комплексную систему сопровождения ветеранов", - отметила Цивилева, слова которой приводит пресс-служба.

Наиболее востребованные направления поддержки были обсуждены на встрече с участниками СВО, среди них развитие бизнес-компетенций, оснащение школьных музеев СВО современным оборудованием и другие. Председатель ВЭБ.РФ также подчеркнул, что корпорация готова оказать содействие в профессиональной подготовке и бизнес-обучении.

"Мы сейчас вместе с ведущими вузами такую подготовку можем запустить. Главное, чтобы вы понимали: здесь нет никаких ограничений, мы готовы помогать и как наставники - по тем специальностям, которые касаются экономики, финансов, юриспруденции", - сказал Шувалов, чьи слова привели в пресс-службе.

Фонд "Защитники Отечества" создан и работает с 1 июня 2023 года по указу президента РФ Владимира Путина, имеет филиалы во всех 89 субъектах страны. Его основная задача - адресное сопровождение и помощь по самым разным направлениям ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.