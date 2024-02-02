Глава фонда "Защитники Отечества" предложила создать сборник о ветеранах локальных войн

Анна Цивилева назвала это актом справедливости

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева предложила создать сборник рассказов о российских военнослужащих - ветеранах локальных войн. Такую инициативу она представила в ходе презентации первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции (СВО) на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Литературный сборник рассказов "Жизнь за други своя" выпущен писателем Захаром Прилепиным при поддержке фонда "Защитники Отечества".

"Мы сейчас говорили о героях и ветеранах специальной военной операции, но, действительно, огромное количество историй у тех, кто защищал интересы нашей страны в предыдущие времена. Может быть, нам с Захаром [Прилепиным] собрать истории и у этих героев. Будет такая история, показывающая преемственность поколений", - сказала Цивилева.

Отвечая на вопрос ТАСС, она пояснила, что несправедливо говорить только об одной странице истории, важно также увековечить память участников прежних локальных войн и конфликтов. "Это некий акт справедливости", - считает председатель фонда "Защитники Отечества".

Прилепин также поддержал идею о создании такого сборника. "До этого (СВО - прим. ТАСС) длилась восемь лет там история, до этого была на Кавказе такая же восьмилетняя кампания, было Приднестровье, Осетия, Абхазия. У нас большинство людей не знают, что там была война, у нас подростки знают все про войну Севера и Юга США, про "Спасти рядового Райана", а про подвиги в своей стране не знают. <...> Надо успеть записать все эти истории, афганцы живы. Прошу, чтобы эта история не заканчивалась", - добавил он.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.