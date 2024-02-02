В Ингушетии образовательное пространство "Школа 21" откроют к концу февраля

Школа программирования и "Бизнес-акселератор Ингушетия" станут частью академии цифрового развития

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Образовательное пространство "Школа 21" планируют открыть к концу февраля в Ингушетии. Школа программирования и "Бизнес-акселератор Ингушетия" станут частью академии цифрового развития, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

"Цель Академии цифрового развития - создание мощного импульса развития информационных технологий на территории республики и реализация интеллектуального потенциала молодежи региона. Мы торжественно откроем школу в конце февраля, а на июнь запланировано открытие "Бизнес-акселератора Ингушетии", где местные предприниматели смогут получить новые знания об эффективном развитии собственного бизнеса в сфере высоких технологий", - написал он.

Калиматов продемонстрировал проект будущей академии делегации правительства РФ, которую возглавил вице-премьер России Александр Новак. "В академию подано более 4 800 заявок, которые на данный момент обрабатываются. Радует, что 95% из них - жители Ингушетии. Мы уверены, что создание IT-кластера в Ингушетии привлечет внимание талантливых молодых людей и поддержит развитие информационных технологий в регионе", - отметил Калиматов.

Как сообщали в пресс-службе главы Ингушетии, в шаговой доступности от академии также идет строительство IT-отеля.