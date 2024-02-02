Мишустин поручил создать еще 17 военных учебных центров при вузах

В Минобрнауки ранее сообщали, что среди основных задач центров будет проведение военной подготовки, воспитательной работы и военно-профессиональной ориентации молодежи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки РФ создать еще 17 военных учебных центров (ВУЦ) при российских вузах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

"Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Центры будут созданы в Горно-Алтайском государственном университете, Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М. Д. Миллионщикова, Калужском государственном университете имени К. Э. Циолковского, Луганском государственном университете имени Владимира Даля, Майкопском государственном технологическом университете, МГТУ "Станкин", Пермском национальном исследовательском политехническом университете, Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Северо-Восточном государственном университете, Северо-Кавказской государственной академии и Ухтинском государственном техническом университете. Также они откроются в университетах Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чувашии.

Как ранее сообщали в Минобрнауки, среди основных задач центров будет проведение военной подготовки, воспитательной работы и военно-профессиональной ориентации молодежи. ВУЦ создаются на базе университетов для подготовки офицеров, сержантов, старшин запаса, а также для прохождения службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования.