Воронежская область в 2024 году восстановит 40 объектов в подшефных районах ЛНР

Губернатор Александр Гусев уточнил, что планируется провести ремонт на двух объектах здравоохранения, в семи образовательных организациях, а также восстановить почти 35 км дорог

ТАСС, 2 февраля. Власти Воронежской области в 2024 году восстановят 40 разрушенных объектов в трех подшефных районах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев по итогам совещания под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"За год мы восстановили 33 объекта - это жилье, соцобъекты, транспортная и инженерная инфраструктура. Продолжим помогать соседям и в нынешнем году. В 2024-м запланировали провести работы более чем на 40 объектах. Традиционно сделаем упор на ремонт дорог и соцобъектов, модернизацию систем тепло- и водоснабжения. Это то, что нужно жителям прямо сейчас", - написал глава региона.

Он уточнил, что планируется провести ремонт на двух объектах здравоохранения, в семи образовательных организациях, продолжится ремонт МФЦ. "Подготовительные работы уже стартовали. Также в планах на этот год - установка, ремонт и модернизация 28 объектов теплоснабжения. Уже начали их проектирование", - отметил Гусев.

Кроме того, в планах восстановить почти 35 км дорог в Новопсковском и Белокуракинском районах. "Напомню, что воронежцам не стоит беспокоиться. Вложения в развитие подшефных районов никак не скажутся на жизни в нашей области, на реализации масштабных воронежских программ. И мы должны стремиться к тому, чтобы все новые регионы России получали такие же возможности для развития", - добавил губернатор.

В июне 2022 года Воронежская область подписала соглашения о сотрудничестве с Марковским, Меловским и Новопсковским муниципалитетами ЛНР.