В Белгородской области порядка 56 тыс. чиновников прошли курсы оказания первой помощи

В ходе занятий демонстрировались приемы сердечно-легочной реанимации, порядок оказания первой помощи при травмах, использования жгутов и подручных средств для остановки кровотечения

ТАСС, 2 февраля. Порядка 56 тыс. сотрудников органов госвласти и местного самоуправления, а также работников бюджетных учреждений в Белгородской области прошли курсы оказания экстренной доврачебной помощи. Среди прошедших обучение более 1,5 тыс. сотрудников регионального правительства, сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

"В регионе в рамках исполнения поручения губернатора Вячеслава Гладкова изучили основы оказания первой помощи порядка 56 тыс. региональных госслужащих, сотрудников муниципальных органов власти и работников бюджетных организаций", - говорится в сообщении.

Среди прошедших обучение более 1,5 тыс. сотрудников правительства Белгородской области, включая губернатора, его заместителей и региональных министров.

В ходе занятий демонстрировались приемы сердечно-легочной реанимации, порядок оказания первой помощи при травмах, использования жгутов и подручных средств для остановки кровотечения. Участники имели возможность освоить применение показанных приемов на специальных манекенах.

"Следует отметить, что мастер-классы и занятия на учебных курсах, в рамках которых все желающие могут научиться оказывать первую помощь, регулярно проходят в регионе, начиная с лета 2022 года. Обучение проводят как медицинские работники, так и волонтеры, прошедшие специальную подготовку", - добавили в пресс-службе.