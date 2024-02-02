В Венесуэле отметили годовщину победы в Сталинградской битве

В центре Каракаса учащиеся лицея имени Андреса Бельо, соотечественники и молодежные активисты почтили память воинов-героев Сталинграда у мурала "Родина-мать зовет!"

КАРАКАС, 2 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров по приглашению мэра города Валенсия Хулио Фуэнтемайора принял участие в торжественной церемонии возложения венка к памятной табличке, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве. Она была установлена год назад на площади 200-летия битвы при Карабобо, которая стала решающим сражением в борьбе за независимость Венесуэлы от испанского колониального господства.

В доме-музее венесуэльского писателя Хосе Покатерры, который стал первым послом Венесуэлы в СССР после установления дипломатических отношений в 1945 году, прошла конференция на тему "Сталинградская битва, ее историческая перспектива и актуальность в современном мире".

Мэрией Валенсии вместе с администрацией Волгограда готовится соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве, сообщил ТАСС Мелик-Багдасаров.

На Университетском проспекте в центре Каракаса учащиеся лицея имени Андреса Бельо, соотечественники и молодежные активисты почтили память воинов-героев Сталинграда у мурала "Родина-мать зовет!". "Важно, чтобы наши ученики знали историю великой страны, ее решающую роль в победе над фашизмом и почтили память русских людей, отдавших жизнь за свободу и мир", - сказал директор лицея Хоэль Акоста в беседе с ТАСС. "Борьба за мир сближает наши народы", - подчеркнул он.

Участие в этой акции, организованной Россотрудничеством при поддержке посольства РФ в Венесуэле, приняли также активисты движения "Волонтеры Победы" и координационного совета российских соотечественников.

"Отрадно, что в Венесуэле с таким уважением и вниманием относятся к истории, бережно сохраняют ее память и учат молодежь не забывать уроки прошлого", - отметил Мелик-Багдасаров.