Внедрение МКБ-11 в РФ приостановили из-за жалоб о противоречии традиционным ценностям

Защита этих ценностей предусмотрена законодательством Российской Федерации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Приостановка плана мероприятий по внедрению в России Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) связана с жалобами в части возможного противоречия классификации традиционным ценностям, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"Решение о приостановлении реализации плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Решение приостановить план мероприятий по внедрению МКБ-11 не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медицинской помощи жителям РФ. Кроме того, оно позволит дополнительно изучить опыт стран мира по внедрению и переходу на МКБ-11 в условиях ежегодной доработки классификации ВОЗ и ее методического обеспечения, пояснили в Минздраве.

Сейчас в России действует МКБ-10, напомнили в пресс-службе. Это инструмент для кодирования заболеваний и состояний, связанных со здоровьем, которые устанавливаются лечащим врачом на основании соответствующих диагностических критериев, действующих клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи для последующей регистрации заболеваний или состояний, выявленных у пациента.