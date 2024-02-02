Строители завершили монолитные работы на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе в Москве

Прямой съезд с основного хода на шоссе в сторону МКАД исключит необходимость объезда и перепробега транспорта в два раза

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство эстакады-съезда на Каширское шоссе ведется в рамках шестого участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), на объекте завершены монолитные работы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Шестой участок южного направления МСД - уникальный и один из самых сложных с технической точки зрения. Именно на участке от Каспийской улицы до Шоссейной располагается Сабуровский мост, соединивший два округа Москвы, и развязка, проходящая в четырех уровнях. Сегодня мы работаем над эстакадой-съездом с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. По контракту работы должны быть завершены в мае этого года, общая строительная готовность превышает 40%", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что в ходе строительства использовано более 1 тыс. куб. м тяжелого бетона и 42 тыс. м высокопрочных арматурных канатов. Технология строительства предусматривает выполнение каркаса из пучков арматурных канатов с предварительным их напряжением после бетонирования.

Проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 1,7 км, одной эстакады длиной 310 м, и реконструкция существующего подземного пешеходного перехода. В рамках благоустройства намечена укладка газона площадью более 3 га, высадка 1,2 тыс. деревьев и 4,4 тыс. кустарников.

"Реализация конкретно данного объекта позволит обеспечить максимальную эффективность транспортной развязки на пересечении МСД с Каширским шоссе. Прямой съезд с основного хода на шоссе в сторону МКАД исключит необходимость объезда и перепробега транспорта в два раза, улучшит транспортную доступность прилегающих районов, а также увеличит пропускную способность улицы Каспийская и Каширского шоссе", - заключил Загрутдинов.