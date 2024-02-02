Участники ликвидации последствий обстрела Белгорода получили награды

Среди награжденных - члены самообороны, волонтеры, сотрудники МЧС и других оперативных служб

ТАСС, 2 февраля. Жители Белгорода, которые принимали активное участие в ликвидации последствий обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили региональные награды. Среди награжденных - члены самообороны, волонтеры, сотрудники МЧС и других оперативных служб, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вручили сегодня первые региональные награды жителям, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белгорода. События последних дней прошлого года стали для нас тяжелым испытанием. Областной центр, его главные улицы и площади подверглись террористической атаке со стороны вооруженных сил Украины. В результате массированного обстрела погибли мирные люди, взрослые и совсем маленькие дети. Многие получили ранения. Сегодня мы чествуем белгородцев, настоящих героев, которые мужественно и бесстрашно действовали в тяжелые и страшные для города дни", - написал глава региона.

По словам Гладкова, региональные награды получили члены самообороны, волонтеры, сотрудники МЧС и других оперативных служб, "Белгорблагоустройства", операторы ЕДДС, врачи, водители, неравнодушные жители. "Не растерявшись, они вовремя пришли на помощь тем, кто в ней особо нуждался. Вызывали скорую помощь, укрывали людей в магазинах, кафе и гостиницах, согревали раненых, оказывали первую доврачебную помощь, на своих автомобилях везли пострадавших в больницы. После обстрела более 2 тыс. человек вышли на улицы города, чтобы навести порядок и убрать все следы чудовищного теракта", - сообщил губернатор.