СМИ: в ФРГ фермеры временно заблокировали трассу двухметровой горой навоза

По информации NDR, автомагистраль А2 перекрыли почти на восемь часов

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Германские фермеры провели очередную акцию протеста под Брауншвейгом. Протестующие на несколько часов заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза, сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее информации, автомагистраль А2 перекрыли почти на восемь часов. Было пригнано примерно 40 тракторов. На дороге были разбросаны шины, стволы деревьев и куча навоза. Ее высота достигала 2 м. Порядка 60 участников акции, как сообщила полиция, вели себя агрессивно, в отличие от предыдущих протестов. Правоохранители установили личности участников и возбудили дело. "Блокирование автобанов с использованием транспортных средств представляет собой новый тип протеста для полиции Брауншвейга", - сообщили стражи порядка.

Ранее Бундестаг (парламент ФРГ) большинством голосов принял проект госбюджета, включающий так называемый закон о финансировании, регулирующий сокращения субсидий для фермеров. В бюджете предусмотрены расходы на уровне €476,8 млрд, из них - €50,2 млрд на нужды обороны. Наибольшая статья приходится на нужды Министерства труда и социальных дел - €155,6 млрд. На ремонт железнодорожной сети, улиц, а также на новые транспортные проекты будет направлено €70,5 млрд.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно. За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.

8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Масштабная демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.