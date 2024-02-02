В Кирове откроют центр медицинской реабилитации для участников СВО

Открытие объекта запланировано на сентябрь 2024 года

ТАСС, 2 февраля. Власти Кировской области рассчитывают осенью 2024 года открыть центр медицинской реабилитации для участников специальной военной операции и их семей, сообщается на сайте правительства региона.

"Создание центра идет с осени 2023 года. В настоящее время здесь продолжаются масштабные ремонтные работы. Открытие Центра запланировано на сентябрь 2024 года, юбилейного для города Кирова: областная столица в этом году отмечает свое 650-летие, в Кирове идет строительство и реконструкция социальной инфраструктуры - объектов образования, культуры, здравоохранения", - говорится в сообщении.

В центре будет организована работа по нескольким профилям: санаторно-курортное лечение взрослых и детей, медицинская реабилитация с нарушениями функций периферической и центральной нервной системы, а также другие виды лечения, которые необходимы для восстановления. Здесь будут работать квалифицированные специалисты: врачи физической и реабилитационной медицины, терапевты, педиатры, неврологи, медицинские психологи, психотерапевты и другие. Ежегодно медицинскую реабилитацию, оздоровление, санаторно-курортное лечение в центре смогут одновременно проходить свыше 400 участников СВО, которым потребуется такая поддержка, а также члены их семей, в том числе дети.

"Мы одними из первых в стране приступили к созданию центра медицинской реабилитации для военнослужащих. Его главная задача - помочь участникам специальной военной операции вместе с родными и близкими восстановить свое здоровье. <...> После ремонта закупим медицинское и реабилитационное оборудование - сделаем так, чтобы наши защитники как можно скорее получили здесь необходимое лечение, каким бы сложным оно ни было", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Соколова.