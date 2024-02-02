МВД обязало участковых проводить профилактическую работу против дискредитации ВС РФ

Ведомство внесло соответствующие изменения в приказ "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. МВД России обязало участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию российской армии, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики. Это следует из приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, МВД внесло изменения в приказ "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности", дополнив в нем пункт с категориями лиц, с которыми участковые полиции проводят индивидуальную профилактическую работу. Туда включили тех, кто совершил "административные правонарушения против порядка управления, либо посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных или официальных спортивных мероприятий, либо административные правонарушения, предусмотренные статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) КоАП".

Как сделает из приказа, основанием для проведения профилактической работы с этими категориями граждан является вступление в силу постановлений по делам об административных правонарушениях. В случае повторных нарушений индивидуальную профилактическую работу будут продолжать.

Статья 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, появилась в кодексе 4 марта 2022 года. В марте 2023 года статью дополнили наказанием за дискредитацию "добровольческих формирований".