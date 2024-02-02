"Газпром" намерен закончить технически возможную газификацию Кировской области к 2030 году

На газ планируют перевести 267 котельных региона

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Завершение технически возможной газификации Кировской области ожидается к 2030 году, сообщил журналиста гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в ходе рабочей поездки в Киров.

"Наша задача закончить технически возможную газификацию Кировской области к 2030 году. Мы набрали очень хороший темп, и, уверен, мы с этой задачей справимся", - сказал Густов.

Он пояснил, что сейчас в Кировской области реализуется программа газификации на 2021-2025 годы. По предложению губернатора региона программа была расширена: в планы дополнительно включили сооружение свыше 630 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации новых населенных пунктов и подключения новых потребителей. По откорректированной программе 140 населенных пунктов Кировской области будут газифицированы до конца 2025 года, почти 40 тыс. домовладений смогут подключиться к газу, планируется перевести на газ 267 котельных Кировской области. Кроме программы газификации, в Кировской области ведется активная догазификация: с начала действия программы более 10 тыс. семей в Кировской области подключились к газу.

Как сообщил журналистам губернатор Кировской области Александр Соколов, в ближайшей перспективе планируется разработка новой пятилетней программы газификации региона. По словам Густова, в программе на 2026 - 2030 годы планируют предусмотреть газификацию оставшейся территории области, включая северные районы.