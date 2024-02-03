В Махачкале завершат модернизацию энергообъектов к концу февраля

Планируется установка двух новых трансформаторов на подстанции "Аполлон", а также замена оборудования на подстанции "Дагестанская"

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Обновление энергообъектов Махачкалы планируют завершить до конца февраля. В городе полностью реконструируют более 70 трансформаторных подстанций, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"К 25 февраля мы все эти работы закончим и все смогут почувствовать улучшения подаваемой электроэнергии. <…> 72 трансформаторные подстанции будут полностью реконструированы. Планируется установить дополнительно 68 блочно-комплектных трансформаторных подстанций в наиболее сложных участках города, на которых заменят устаревшее оборудование на новое. Сюда также входят замена 124 км высоковольтных кабельных линий щитового полиэтилена", - цитирует пресс-служба директора филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева.

Уточняется, что к этому сроку заменят перегруженное оборудование на подстанции "ДОСАФФ". Качество электроснабжения улучшится для 1 тыс. жителей этого района. Планируется установка двух новых трансформаторов на подстанции "Аполлон", расположенной по улице Агасиева. Также новое оборудования установят на подстанции "Дагестанская" по проспекту Имама Шамиля.

Ранее в Дагестане были продлены работы по повышению надежности электроснабжения республики в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, после дополнительного выделения региону из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Из-за модернизации оборудования в Махачкале ежедневно вводятся временные отключения электроэнергии.