В Дагестане в рамках развития СКФО в 2024 году профинансируют 7 объектов

Общий объем финансирования составляет порядка 2,1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Финансирование 7 объектов запланировано в Дагестане в рамках госпрограммы развития СКФО в 2024 году. Общий объем финансирования составляет порядка 2,1 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"В 2024 году в рамках госпрограммы развития СКФО в Дагестане предусмотрено финансирование 7 объектов. Это строительство водовода "Кайтаг-Дербент", реконструкция внутригородских сетей канализации в Хасавюрте, реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района, реконструкция систем водоотведения города Дагестанские Огни, строительство очистных сооружений канализации в г. Дагестанские Огни, строительство дворца спорта в Дербенте, строительство набережной в Дербенте (3-й этап). Общий объем финансирования составляет порядка 2,1 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей - средства федерального бюджета, 108,64 млн рублей - республиканского", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, по всем объектам сформированы "дорожные карты".