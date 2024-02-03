Раскольническая ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых

Князь был причислен Русской православной церковью к лику святых в 1547 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила святого благоверного князя Александра Невского из списка поминаемых святых. Об этом сообщается на сайте ПЦУ со ссылкой на решение ее синода.

"Удалить из церковного календаря ПЦУ день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября, - говорится в решении. - Установить 23 ноября дополнительный день празднования памяти преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных" (ок. 430) и внести его в церковный календарь ПЦУ".

Князь Александр Ярославович Невский (1221-1263) был причислен Русской православной церковью к лику святых в 1547 году, 23 ноября отмечается день его погребения во Владимире.

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию (Думенко) томос об автокефалии.

РПЦ и каноническая Украинская православная церковь заявляли, что и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве являются "канонически ничтожными". В РПЦ подчеркивали, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.