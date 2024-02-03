Члены дивизии СС "Галичина" попали из Британии в Канаду под видом антикоммунистов

В докладе историка Алти Родала отмечается, что остатки "Галичины" в 1945 году сдались британцам, после чего эти люди находились в лагерях для военнопленных на территории Великобритании

ОТТАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывшие члены украинской дивизии СС "Галичина" ("Галиция") смогли въехать в Канаду из Великобритании, так как британская сторона представила их Оттаве борцами с коммунизмом. Об этом говорится в 618-страничном докладе историка Алти Родала, который в оцифрованном виде опубликован на ресурсах Библиотеки и архивов Канады. Доклад был подготовлен в 1980-х годах в рамках расследования об иммиграции нацистов в Канаду.

В нем отмечается, что остатки дивизии СС "Галичина" в 1945 году сдались британцам, после чего эти люди находились в лагерях для военнопленных на территории Великобритании. В 1950 году Оттава дала разрешение на въезд первой группе украинских нацистов, но из-за протестов еврейской общины Канады, которая утверждала, что эти люди служили в СС, эта процедура была отложена до января 1951 года.

При этом, как говорится в докладе, МИД Великобритании в целях скорейшего перемещения членов СС "Галичина" в Канаду заверил иммиграционные власти североамериканской страны, что эти военнопленные не имеет отношения к совершению военных преступлений. "Британские официальные лица подчеркивали антисоветскую мотивацию членов дивизии и отсутствие каких-либо обвинений в военных преступлениях против них в данное время", - писал Родал. Историк уточнил, что такие выводы британцами были сделаны на основании "поверхностной проверки" членов дивизии. В докладе также говорится, что лоббированием перемещения порядка 8 тыс. членов этого подразделения из Великобритании в Канаду с 1947 года занималась одна из организаций украинцев Канады. Кроме того, они же добивались перемещения в Канаду 26 тыс. украинцев, содержавшихся ранее в немецких трудовых лагерях на территории Европы.

Как пишет Родал, первое время канадские власти сопротивлялись усилиям лоббистов по перемещению членов СС "Галичина", но с созданием НАТО в 1949 году ситуация стала меняться. В мае 1950 года правительство приняло решение о приеме этих людей, мотивировав это тем, что они являются антисоветчиками и смогут примкнуть к антикоммунистическим политическим силам Канады.

Нацист в парламенте

22 сентября 2023 года во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата) парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

На фоне скандала общественность Канады потребовала опубликовать архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 гг. провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, тогда не была обнародована.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".