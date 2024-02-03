На Сахалине возобновили движение на трассе Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск

Ограничения вводились в связи с плохой видимостью

ТАСС, 3 февраля. Движение транспорта на автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск на Сахалине, которое было закрыто накануне в связи с ограниченной видимостью, возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

"Ограничение снято", - сказано в сообщении.

Вечером 2 февраля в связи с ограниченной видимостью на участке было перекрыто движение для всех видов транспорта.

Позже агентство сообщило об ограничении проезда на участке 119 км - 139 км дороги от села Новоселово до города Томари. Причиной стали снежные заносы и ограниченная видимость.