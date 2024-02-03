Эксперт назвал наиболее распространенные в России виды онкозаболеваний

Чаще всего россияне страдают от рака молочной железы, легкого, желудка и предстательной железы, сообщил доктор медицинских наук Александр Петровский

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. В число наиболее распространенных в России онкозаболеваний входят рак молочной железы, легкого, желудка, предстательной железы. Об этом в преддверии Всемирного дня борьбы против рака ТАСС сообщил доктор медицинских наук, заместитель директора по науке и образованию НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Александр Петровский.

"В России наиболее распространенными, в общем-то, являются те же самые опухоли, что и в большинстве развитых стран - европейских, Северной Америки. Это рак молочной железы, колоректальный рак, то есть рак ободочной прямой кишки, рак легкого, желудка, предстательной железы <…>. Также достаточно часто встречаются опухоли женской репродуктивной системы - это рак тела матки, шейки матки, яичников; рак почки, мочевого пузыря, поджелудочной железы, опухоли головы и шеи", - сказал он.

Эти виды рака в совокупности составляют порядка 85% всех злокачественных опухолей, уточнил Петровский. "Почему эти опухоли являются самыми частыми? Тут много факторов, разные факторы влияют на возникновение различных опухолей. Если мы говорим про рак легкого, то это, в первую очередь, курение, если мы говорим про рак желудка, это инфицирование helicobacter pylori (бактерия, также вызывающая гастрит и язвенную болезнь - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Найти явные причины возникновения других раковых опухолей удается не всегда, заметил Петровский. К примеру, на появление рака молочной железы влияют гормональные факторы, наследственные мутации, лишний вес. "Такая же ситуация с колоректальным раком, но тут еще добавляются диетические предпочтения. Скажем так, колоректальный рак чаще возникает у тех людей, которые едят много переработанного красного мяса. То есть мы говорим о колбасах, сосисках, копченостях и так далее", - пояснил эксперт.

Всемирный день борьбы против рака традиционно отмечается 4 февраля. Он проводится с 2006 года. В России к этому дню приурочены просветительские мероприятия, одно из них - акция "Рак боится смелых".