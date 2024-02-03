Сотрудники посольства РФ вручили памятные знаки живущим в США блокадникам

Ветераны получили почетные знаки правительства Санкт-Петербурга "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады"

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Вашингтоне в пятницу вручили памятные знаки соотечественникам, пережившим блокаду Ленинграда, сообщил корреспондент ТАСС.

Почетные знаки правительства Санкт-Петербурга "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" получили несколько соотечественников, проживающих в США. Сотрудники посольства доставили им знаки на дом и поздравили с 80-летием освобождения Ленинграда от блокады.

Ветераны-блокадники выразили признательность за награды. "Ленинградцы - это такие люди, которых не сломать", - отметила одна из блокадниц. "Конечно, мы очень благодарны, что нас не забывают", - добавила она.

В памятных мероприятиях приняли участие советники-посланники Александр Ким и Андрей Леденев, атташе по вопросам обороны генерал-майор Евгений Бобкин и другие сотрудники посольства РФ. В диппредставительстве, в частности, отметили "важность передать следующим поколениям правду о событиях тех лет и о той цене, которую нашим предкам пришлось заплатить, чтобы спасти мир от коричневой чумы". В посольстве подчеркнули необходимость "пресекать на корню фальсификацию исторических фактов и любые проявления неонацизма".

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.