СМИ: в различных районах Нидерландов протестуют фермеры

По сведениям телеканала NOS, несколько автотрасс оказались заблокированными, демонстранты жгут костры на дорогах

ГААГА, 3 февраля. /ТАСС/. Протесты фермеров охватили различные районы Нидерландов. Несколько автотрасс оказались заблокированными, на некоторых дорогах демонстранты жгут костры, сообщает телеканал NOS.

По его данным, перекрыта трасса А7 рядом с городами Хорн и Драхтен. Также заблокирован проезд вдоль трассы А12 около города Утрехт. Здесь фермеры жгут сено и покрышки. Заблокирована и дорога F1 в районе города Маркело.

Фермерские протесты охватили Нидерланды в пятницу вслед за Бельгией и другими странами. Основное недовольство связано с тем, что цены на производство растут, а закупочные цены в ЕС остаются без изменений, в том числе из-за дешевого импорта продовольствия с Украины и из других государств. Кроме того, фермеры недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, в результате которой они получают все меньше субсидий, но сталкиваются со все большим количеством правил и ограничений.

Лидер голландского подразделения организации "Фермерские силы самообороны" Марк ван ден Увер заявил о подготовке национального дня протестов. "Неужели мы, наконец, вышли из спячки?" - задался он вопросом в видеообращении к коллегам. По словам активиста, у движения накопилось много вопросов к нынешним властям.

В провинции Утрехт ранее фермеры на порядка 40 тракторах собрались около здания, где базируются региональные власти. Они провели около часа за столом переговоров с чиновниками, после чего вышли, вывалили кучу навоза перед входом и удалились. Аналогичные демонстрации прошли и перед другими региональными администрациями. Местные власти пытаются убедить фермеров в том, что они не могут повлиять на ситуацию, поскольку волнующие их вопросы находятся в ведении центрального правительства и Брюсселя.