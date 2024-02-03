На лайнере компании Cunard Cruise Line заболели почти 140 человек

Всего на борту находятся 1,8 тыс. пассажиров и 967 членов экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. На борту круизного лайнера Queen Victoria британской компании Cunard Cruise Line 139 человек заболели желудочно-кишечной инфекцией. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

С тошнотой и диареей, причины которых еще не выяснены, столкнулись 123 пассажира и 16 членов экипажа. Лайнер начал свой круиз 11 января, он продлится 107 дней. Поездку организовала компания Cunard Cruise Line. Всего на борту находятся 1,8 тыс. пассажиров и 967 членов экипажа.

"Cunard подтверждает, что небольшое число людей сообщило о симптомах желудочно-кишечного заболевания на борту Queen Victoria. Были немедленно активированы все механизмы по охране здоровья и безопасности, чтобы обеспечить благополучие всех гостей и экипажа. Меры были эффективными", - сообщила компания.