В Москве ожидается облачная погода и до минус 3 градусов

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до плюс 3 градусов прогнозируется в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 1-3 градуса мороза, в ночь на воскресенье - до минус 4 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4 - плюс 1 градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.