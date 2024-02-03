Аэропорт Норильска возобновил работу после непогоды

Из-за метеоусловий пункта прибытия вылет рейса из Норильска в Диксон перенесли на 07:15 мск 3 февраля

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Норильска (Алыкель) на севере Красноярского края, накануне закрытый из-за непогоды, возобновил работу.

"Информация справочного бюро аэропорта Норильск, 3 февраля: аэропорт открыт", - сообщили ТАСС в аэропорту.

Как добавили в справочной, из-за метеоусловий пункта прибытия перенесен вылет рейса из Норильска в Диксон, изначально назначенный на 30 января, на 11:15 (07:15 мск) субботы.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что из-за сильного бокового ветра, низовой метели и видимости 300 м аэропорт работал по фактической погоде. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, были объявлены длительные задержки рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфу. Более 1 тыс. пассажиров ожидали вылета воздушных судов. В настоящее время, по данным аэропорта, вылет этих рейсов планируется в течение дня, начиная с 11:00 по местному времени (07:00 мск).

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края. Он введен в эксплуатацию в 1950 году и является воздушными воротами Норильского промышленного района и Таймыра. Работает в светлое время суток.