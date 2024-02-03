Картину, написанную участниками The Beatles во время тура в Японии, продали за $1,7 млн

Она написана на традиционной японской бумаге васи

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Картина, написанная участниками британской рок-группы The Beatles в ходе их концертного тура в Японии, была продана за $1,74 млн на торгах аукционного дома Christie's. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

Картину, выполненную в стиле абстракционизма, участники знаменитой группы написали на традиционной японской бумаге васи в перерывах между концертами в Токио летом 1966 года. По данным издания, по соображениям безопасности в те дни участники The Beatles в свободное от концертов время были вынуждены постоянно находиться в гостинице, что и побудило их вместе написать картину. Позднее полотно, на котором стоят автографы всех участников рок-группы, получило название "Образы женщины".