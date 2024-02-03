В Норильске предупредили о рисках схода лавины в окрестностях города

В городе прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метель, видимость 1-2 км

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Управление ГО и ЧС Норильска на севере Красноярского края, где установилась ветреная погода, предупредило о рисках схода лавины в горных районах. Об этом сообщили в администрации города.

"Управление ГО и ЧС Норильска предупреждает: с 3 по 4 февраля в районах юго-западного склона горы Отдельная, ущелий ручья Угольный и реки Талнах, долины реки Хараелах, гор Шмидта и Гудчиха, рудников "Комсомольский", "Маяк", "Октябрьский", "Скалистый", "Таймырский" и прилегающих территорий лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В администрации попросили жителей и гостей Норильска не посещать указанные территории и близлежащие районы в связи с опасностью схода снежной массы. Как уточняется на сайте городской администрации, по решению ГИБДД с утра субботы на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введено временное ограничение для движения автотранспорта категории В и С.

Согласно данным синоптиков, в городе прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метель, видимость 1-2 км. Порыва ветра могут достигать 18-23 м/с.