В ходе протестов в Аргентине пострадали 27 журналистов

Федерация журналистов Латинской Америки и Карибского бассейна зафиксировала случаи, когда полицейские и жандармы стреляли резиновыми пулями и распыляли слезоточивый газ в том числе в журналистов с опознавательными знаками

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Как минимум 27 журналистов пострадали в ходе столкновений на антиправительственных акциях протеста в Аргентине. Об этом сообщила в пятницу Федерация журналистов Латинской Америки и Карибского бассейна, входящая в Международную федерацию журналистов.

"Не менее 27 журналистов и сотрудников СМИ пострадали из-за действий правоохранительных органов во время подавления акций протеста против пакета реформ, представленных правительством Хавьера Милея", - говорится в заявлении.

По словам федерации, в ходе манифестаций были зафиксированы случаи, когда полицейские и жандармы стреляли резиновыми пулями и распыляли слезоточивый газ в том числе в журналистов с опознавательными знаками.

С 31 января перед зданием Конгресса Аргентины ежедневно проходят манифестации против представленного правительством пакета реформ, который сейчас находится на рассмотрении парламента. Наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли в четверг. Полиция и жандармерия применила против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки, чтобы не допустить перекрытия дорожного движения.

В декабре министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила, что новое правительство будет придерживаться нулевой терпимости к блокировке улиц. Новый протокол предусматривает возможность применения правоохранительными органами силы в отношении протестующих, мешающих дорожному движению.